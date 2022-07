30. Festiwal Ziemia i Pieśń 2022 w Szprotawie! Przyszły prawdziwe tłumy! Co tam się działo?! [ZDJĘCIA]

Ziemia i Pieśń na szprotawskim Rynku

- Jubileuszowa edycja festiwalu odbywa się w Rynku, a nie jak do tej pory w parku Szprotawskiego Domu Kultury - zaznaczył burmistrz M. Gąsik. - Taka formuła się sprawdza, to był dobry pomysł.

Imprezę poprowadził nowy dyrektor SzDK Andrzej Kajfasz, wokalista łemkowskiego zespołu Nadija. Do Szprotawy wraz z zespołami z Meksyku, Chile, Turcji, Serbii, Polski i Ukrainy przyjechał prosto z koncertu w Polkowicach Jerzy Starzyński z Międzynarodowego Festiwalu "Świat pod Kyczerą". Zabawa była naprawdę przednia.