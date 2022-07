73-latka wyszła do lasu i zaginęła. Szukało jej ponad 150 osób

Poszukiwania zaginionej 73-latki

We wtorek 12 lipca) w godzinach wieczornych do Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu zgłosiła się rodzina 73-letniej mieszkanki Gozdnicy, która tego dnia we wczesnych godzinach porannych wyszła do pobliskiego lasu na jagody i mimo upływu wielu godzin nie wróciła.

Ostatni kontakt z rodziną był o godzinie 12. Ponieważ zapadał zmrok każda chwila była cenna. Decyzją Komendanta Powiatowego Policji w Żaganiu w całej jednostce ogłoszono alarm. W poszukiwania zaangażowali się również policjanci z innych jednostek garnizonu lubuskiego, a także funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, Żandarmerii Wojskowej, ochotnicy strażacy i Służba Leśna.

- W trakcie prowadzonych działań użyto psów tropiących. Aż do godziny piątej nad ranem następnego dnia sprawdzano las metr po metrze. Poszukiwania wznowiono po godzinie ósmej. Zaginionej kobiety szukało ponad sto pięćdziesiąt osób - przekazuje starszy sierżant Arkadiusz Szlachetko, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu.