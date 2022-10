Absolwenci żagańskiego SOSW wrócili na basen i kręgielnię!

Kolejni absolwenci SOSW w Żaganiu oraz ci, którzy kontynuują udział w kolejnym projekcie Rehabilitacja 25 Plus, realizowanym przez ośrodek i finansowanym ze środków PFRON powrócili do nauki i doskonalenia umiejętności gry w bowling, a także pływania. To treningi mózgu i ciała, pod okiem trenera Wojciecha Olejarza. Zobaczcie, jak świetnie się bawią!

