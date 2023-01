Akcja krwiodawstwa w Szprotawie. Przyjdziecie pod ratusz 10-01-2023?

We wtorek, 10 stycznia 2023 od godziny 9.00 do 12.00, na placu przed szprotawskim ratuszem odbędzie się noworoczna akcja krwiodawstwa. Burmistrz Mirosław Gąsik serdecznie zachęca do podzielenia się najcenniejszym darem. - Gorąco zapraszam pełnoletnich i zdrowych mieszkańców gminy i okolic do podzielenia się krwią - zachęca burmistrz. - Niezmiennie dla wszystkich, którzy zostaną zakwalifikowani i oddadzą krew, przygotowałem niespodziankę – kubek ze Szprotawskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego. Rozpocznijmy nowy 2023 rok od pięknego uczynku.

Czytaj również na naszym portalu