Ale piękny jest Żagań! Wystawa kolejnictwa dworcu, oczami absolwentów SOSW

Bogata ekspozycja w hali byłej poczekalni dworcowej, jak i sam obiekt zrobiły na zwiedzających ogromne wrażenie. Dopisała też pogoda, co zachęciło do spaceru po peronach i obejrzenia lokomotywy OK1 na czele. To nie był koniec ciekawej wycieczki, bo ekipa wracała do miasta parkowymi ścieżkami nadbobrza, po mniej znanej jego stronie, czyli dworca PKP i dzielnicy Moczyń. To droga, którą w czasach świetności Księstwa Żagańskiego w podróże po Europie wyruszała księżna Dorota Talleryand-Perigor, a przy niedawno odrestaurowanym krzyżu wotywnym, przy którym na chwilę zatrzymała się grupa 25 Plus, księżna dziękowała za szczęśliwie zakończoną podróż do Nicei.