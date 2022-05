Andrzej Flügel, autor książki "Schowani do wora", spotka się z czytelnikami w bibliotece w Iłowej

Andrzej Flügel przez wiele lat pracował w „Gazecie Lubuskiej”, do dzisiaj pisze felietony. Zanim został dziennikarzem, był nauczycielem, ale krótko. Po pół roku trafił do Służby Więziennej. Przez sześć lat pełnił rolę wychowawcy w Areszcie Śledczym w Zielonej Górze, a kolejne trzy spędził za biurkiem w Zakładzie Karnym w Krzywańcu. Na niespełna rok, tym razem już w roli szefa wychowawców, powrócił do Aresztu w Zielonej Górze. I właśnie o życiu za murem i o tym niecodziennym zawodzie poświęcona jest jego książka "Schowani do wora". Spotkanie z autorem już w czwartek 5 maja w bibliotece w Iłowej o godzinie 17.00.