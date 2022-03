Bałagan i chaos w Żaganiu! Uchodźcy na Arenie, czy w szkole? Zamieszanie z lokalizacją noclegów i pospieszne przenoszenie łóżek!

Zamiast hali sportowej, sala gimnastyczna

Rodzice nie chcą uchodźców w szkole

Rozwiązanie wydawało się logiczne, ze względu na to, że hala służy wszystkim szkołom w mieście, a "siódemka" ma do niej bardzo blisko.

To jednak nie spodobało się części rodziców. - Ciężko będzie małe dzieci zaprowadzić na lekcję wf-u do hali, a potem sprowadzić zgrzane do szkoły - denerwuje się matka dziecka z klasy I-III. - Jak to ma wyglądać, że uchodźcy będą w szkole, a tymczasem mają się tam odbywać normalne zajęcia! Co z toaletami, prysznicami? To chory pomysł!