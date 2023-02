Będą jarmarki wielkanocne w Żaganiu i Szprotawie! Wystawcy już mogą się zgłaszać z babami, pisankami i innym, wielkanocnym dobem!

Jarmark wielkanocny z kulturką w Żaganiu

Wielkanoc z kulturką w niedzielę 26 marca 2023 w Żaganiu, festiwal rękodzieła na dziedzińcu Żagańskiego pałacu Kultury. Organizatorzy zapraszają rękodzielników, wytwarzających pierniki, baby wielkanocne, koszyki wiklinowe, ceramikę, ozdoby wielkanocne (pisanki, palmy wielkanocne itp.), słodycze, pieczywo, wędliny, sery, miody. Udział w jarmarku jest bezpłatny, decyduje kolejność zgłoszeń wystawców.

Zgłoszenie należy przesłać do 12 marca 2023 roku na adres email [email protected]

Jarmark wielkanocny w Szprotawie

Burmistrz Mirosław Gąsik zaprasza wszystkich mieszkańców oraz gości do udziału w jarmarku wielkanocnym, który odbędzie się w sobotę 25 marca 2023, w godzinach od 10.00 do 14.00, na placu przed ratuszem.

Będzie cudowna atmosfera, pyszne potrawy i oryginalne wyroby rękodzielnicze. - Na naszym wyjątkowym jarmarku nie zabraknie produktów o tematyce wiosenno - świątecznej oraz smakowitych wiktuałów. Na scenie zaprezentują się młodsi i starsi artyści ze szprotawskich zespołów. - zachęca burmistrz.

Szkoły, organizacje i lokalnych rękodzielników, zainteresowanych wystawieniem się podczas jarmarku prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres e-mail, w terminie do 3 marca br.