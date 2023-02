Bezpieczne ferie w Żaganiu i okolicach! Policja radzi, jak unikać zagrożeń w czasie wolnym od nauki

Policjanci przypominają o opaskach odblaskowych. Nawet niewielki odblask może uratować życie, bo sprawi, że kierowca odpowiednio wcześniej nas zauważy pieszego i w porę zareaguje. Jeśli jeździcie na rowerze, szczególnie podczas szarówki, to warto założyć kamizelkę odblaskową i zadbać o odpowiednie oświetlenie roweru.

Zagrożenia dla dzieci w sieci

Policjanci zwracają uwagę na niebezpieczeństwa płynące z sieci internetowej. Dzieci i młodzież poprzez internet kontaktują się ze swoimi znajomymi, grają w gry dostępne na platformach, mając w ten sposób dostęp do treści, które nie zawsze skierowane są do nich. O to powinni zadbać rodzice i opiekunowie.