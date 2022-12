Biała niedziela w Żaganiu z niżem Brygida! Przeżyliście poranne odśnieżanie auta?

Śnieg zaczął sypać już w sobotni wieczór 10.12.2022. Rano okazało się, że cały krajobraz za oknem jest zasypany na biało. Na szczęście służby miejskie w Żaganiu natychmiast zareagowały, ale właścicieli pojazdów czekało odśnieżanie. I to bardzo dokładne, bo nowy taryfikator mandatowy grozi mandatem za nieodśnieżone auto łącznym mandatem nawet do 3 tys. zł. Za to, że włączymy silnik, a w tym czasie zamiatamy śnieg z naszego pojazdu, możemy zapłacić aż 300 zł.