Bójki, kradzieże, śmiertelne wypadki w Żaganiu i okolicachi! Czy w powiecie jest bezpiecznie? Policja ujawnia dane!

W Komendzie Powiatowej Policji w Żaganiu 1 stycznia 2022 roku były 153 etaty i 12 wakatów. W 2021 roku do służby przyjęto 17 nowych funkcjonariuszy.

- Do znacznego zmniejszenia liczby wakatów i przyjęcia tak dużej liczby funkcjonariuszy doszło dzięki położeniu nacisku na szeroką promocję zawodu policjanta - zaznacza starszy sierżant Arkadiusz Szlachetko, oficer prasowy żagańskiej policji. - Od września 2021 roku w hali Arena przy ul. Kochanowskiego w Żaganiu umożliwiono kandydatom do służby ćwiczenia na policyjnym torze przeszkód gdzie w każdą sobotę mogą przygotowywać się do egzaminu w zakresie sprawności fizycznej.