Burze z gradem i porywisty wiatr nad Żaganiem! Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało do nas alert! 1-07-2022

Jak należy się zachowywać w przypadku silnych burz:

Ostrzeżenie IMGW dla powiatu żagańskiego

Ostrzeżenia meteorologiczne 3 stopnia:

Burze z gradem

prawd. 80%

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu lokalnie do 70 mm oraz porywy wiatru do 95 km/h, lokalnie do 110 km/h. Miejscami grad.

Uwagi: Zmiana dotyczy podniesienia sumy opadów i stopnia ostrzeżenia.