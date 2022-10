Cmentarz "Na górce" w Żaganiu przed Wszystkimi Świętymi. Zobacz nekropolię w jesiennej odsłonie!

Kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny został zbudowany w 1444 roku na miejscu istniejącej tu drewnianej kapliczki z 1404 roku. W tym miejscu opat Ludolf znalazł słup z wizerunkiem Matki Bożej. Przy kościele powstał cmentarz. Pierwszy udokumentowany w księgach pochówek miał na nim miejsce ok. 1660 roku, ale wiadomo, że cmentarz działał już przy nowym kościele, ok. 1430 roku.

Kaplica Bożego Grobu w Żaganiu

Groby znakomitych osób

Cmentarz jest wyjątkowy. Położony tarasowo, wśród drzew. W okresie Wszystkich Świętych wygląda naprawdę zjawiskowo. Do dziś na cmentarzu zachowały się nagrobki dawnych, niemieckich mieszkańców, chociaż niestety jest ich coraz mniej. Jednym z takich miejsc jest grobowiec Pauliny Rachel Elżbiety markizy de Castellane, żony Ludwika Napoleona de Talleyrand.

Społecznicy porządkują groby

Żagański społecznik Zdzisław Tyrcz przed Wszystkimi Świętymi zajął się uporządkowaniem starego grobu jednego z pierwszych żagańskich urzędników, Franciszka Caputy. Zmarł on w Żaganiu, we wrześniu 1945 roku. Nie wiemy, kim był, ale uważam, że jest częścią naszej historii i należy go uhonorować.