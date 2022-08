Coś zmasakrowało sarnę w parku w Żaganiu! Czy może być niebezpieczne dla ludzi?

Sarna zabrana dopiero we wtorek

Straż miejska zgłosiła sprawę do pałacu, ponieważ to teren parku. - Sarna została zabrana do utylizacji we wtorek 9 sierpnia 2022 - zaznacza Roman Kuczak , komendant SM w Żaganiu. - Policja nie prowadziła czynności dotyczących opisanej przez panią sytuacji - tłumaczy sierżant sztabowy Arkadiusz Szlachetko , oficer prasowy żagańskiej policji. - Sprawa została przekazana dla straży miejskiej w Żaganiu.

Co zabiło sarnę w żagańskim parku i czy jest niebezpieczne?

Nie wiadomo, co zmasakrowało sarnę w miejscu, w którym często chodzą na spacery ludzie. - Nie mieliśmy sygnałów od mieszkańców, dotyczących na przykład włóczących się watah psów - stwierdza R. Kuczak.

Ani policja, ani straż miejska nie zbadały śladów, pozostawionych w pobliżu martwej sarny. Nie wiadomo, czy zabiły ją psy, czy też może zabłąkany z lasu wilk. Co by to nie było, może stanowić niebezpieczeństwo dla ludzi, którzy wyprowadzają psy do parku.