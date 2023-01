Cud w Brzeźnicy koło Żagania to unikatowy, budzący zachwyt zabytek!

Kościół w Brzeźnicy kolo Żagania pochodzi z XVIII wieku, zaś położna obok plebania została wybudowana w XVII wieku. To właśnie tam pracowali konserwatorzy zabytków z Torunia, którzy odrestaurowali cudowny sufit w dawnej łazience plebanii.

Milicjanci na plebanii w Brzeźnicy

Żmudna praca konserwatorów zabytków w Brzeźnicy

Odnawianiem polichromii zajmowali się Igor Guttfeld i Bartosz Anusiak, konserwatorzy zabytków z Torunia. - Przedstawiają one ogrody niebiańskie - opowiadają. - Do pracy wykorzystywaliśmy farby akrylowe. To niezwykły zabytek. W Polsce nie widzieliśmy zachowanych tak dobrze polichromii.

Kolejny podwieszany sufit znajduje się w kuchni i prawdopodobnie pod nim są również podobne cuda, jak w dawnej łazience. Na podłogach są nadal stare deski, pochodzące z czasów budowy plebanii, zaś w drzwiach można nadal oglądać oryginalne zawiasy.