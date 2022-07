Cukier w sklepach w Żaganiu pojawia się i znika! Kupiliście cukier w Kauflandzie, Lidlu, Czy Biedronce? Za ile? [ZDJĘCIA] Małgorzata Trzcionkowska

W ubiegły weekend (23-24 lipca 2022) w żagańskich marketach nie było cukru. Półki na przykład w Kauflandzie zostały dosłownie wymiecione. Pozostał jedynie cukier trzcinowy, trochę pudru i Sadzików. Za to w poniedziałek 25 lipca 2022 cukier zaczął pojawiać się na półkach, za to w wyższej cenie, w okolicach 5 zł i z graniczeniem sprzedaży do 10 kg.