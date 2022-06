Cuprum Arena w Lubinie jest blisko Żagania. Jeśli lubicie shopping w galeriach, to miejsce, w które warto się wybrać! Małgorzata Trzcionkowska

Z Żagania do Lubina jest ok. 80 km (zależy, jaką pojedziemy drogą). Zakończyły się już roboty drogowe na trasie, co ułatwia dojazd. Cuprum Arena to fajne miejsce dla ludzi, którzy lubią spędzać czas na zakupach.