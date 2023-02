Cyklon Ulf nad powiatem żagańskim! Uwaga na porywisty wiatr w weekend 17-19 lutego 2023!

IMGW ostrzega przed cyklonem Ulf

W weekend trudne warunki pogodowe – będzie niebezpiecznie! Polska znajdzie się w zasięgu aktywnego niżu z układem frontów atmosferycznych, który przyniesie bardzo silny wiatr, zwłaszcza w rejonie wybrzeża. Porywy nad morzem mogą osiągać nawet 125 km/h. Wiatr osłabnie w niedzielę, ale początek przyszłego tygodnia ponownie zapowiada się wietrzny, jednak porywy wiatru nie powinny wtedy przekraczać 65 km/h.

W piątek 17 lutego zachmurzenie będzie duże. Okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna od 3-5°C na wschodzie i w rejonach podgórskich, około 8°C w centrum, do 11°C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, na zachodzie wzmagający się do dość silnego, w porywach do 75 km/h, nad morzem do 85 km/h, południowo-zachodni. Wysoko w górach wiatr w porywach do 70 km/h, w Sudetach do 120 km/h, miejscami powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.