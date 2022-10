Czarna Dywizja z Żagania uczciła polskich bohaterów podczas uroczystości w holenderskiej Bredzie

Polacy w Holandii

Podniosła ceremonia

Ceremonię na cmentarzu w Oosterhout, rozpoczęło zapalenie symbolicznego znicza pamięci. W tym roku znicz zapalił gen. dyw. Piotr Trytek, przewodniczący delegacji Czarnej Dywizji. Następnie zebrani oddali honory i złożyli kwiaty pod monumentem upamiętniającym polskich żołnierzy, a kompania zaś oddała salwę honorową.

Po południu odbyły się dalsze rocznicowe uroczystości. Zebrano się ponownie pod tablicą pamiątkową poświęconą żołnierzom 1PDPanc oraz ich legendarnemu dowódcy. Tablica upamiętnia między innymi mszę polową, celebrowaną w tym miejscu 11 listopada 1944 roku, a poświęconą żołnierzom dywizji poległym w walkach o Bredę.

Ceremonię rozpoczęło odegranie hymnów państwowych Holandii i Polski przez żagańską Orkiestrę Wojskową. Następnie głos zabrali burmistrz miasta Bredy Paul Depla oraz dowódca Czarnej Dywizji gen. dyw. Piotr Trytek.

Generał Trytek przypomniał słowa gen. Maczka wypowiedziane do żołnierzy kilka tygodni przed wyzwoleniem Bredy: "Idąc do pierwszej bitwy będziecie żądali rachunku za całe 5 lat tej wojny – za Warszawę, za Kutno, za Westerplatte i za setki i tysiące bezbronnych ofiar, które zginęły z ręki zaborcy. Zażądamy rachunku za każde polskie życie, które zabrali nam Niemcy". Dalej w tym samym przemówieniu można było usłyszeć: - Jesienią 1944 r. Holandię i Polskę połączyła nierozerwalna i trwała więź, szczególny związek dwóch państw – widoczny zarówno poprzez mogiły znajdujące się na cmentarzach, ale także w ilości rodzin o polskich korzeniach, jakie można dziś spotkać na terenie Niderlandów. To niezwykle budujące, że ludzie, którzy tutaj wyrośli i tu mieszkają, do dzisiaj z takim entuzjazmem witają na swoich ziemiach polskich żołnierzy. Potomków i spadkobierców ludzi, którzy na tych ulicach walczyli nie tylko o naszą i waszą wolność, ale tych wszystkich, którzy znajdowali się pod niemiecką okupacją. Proste słowa Dziękujemy wam Polacy brzmią w tym miejscu inaczej – po prostu szczególnie i wyjątkowo.