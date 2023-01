Czekamy na nowe rondo w Żaganiu! Ma powstać na skrzyżowaniu AK, Piłsudskiego, Jana Pawła II i Kepelera

Pierwszym etapem przebudowy jest opracowanie koncepcji wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych uzgodnień. Ten etap pochłonie ok. 120 tys. zł. Według ustaleń ZDW i żagańskiego magistratu, obie instytucje poniosą koszty w połowie.

Podczas styczniowej sesji Rady Miasta Żagań ustalono, że dotacja Żagania wyniesie 63.960 zł.

Zwiększenie dotacji było konieczne, ponieważ Zarząd Dróg Wojewódzkich poinformował miasto o podpisaniu aneksów do umowy z wykonawcą koncepcji przebudowy, w związku ze zwiększeniem jej zakresu i wartości na kwotę 127.920 zł, a także wydłużeniem terminu zakończenia do 1 marca 2023 r.

