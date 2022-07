Czy będzie pumptrack w Żaganiu? Takie tory są już w Szprotawie i Małomicach!

Pumtrack ma powstać na bulwarze nad Bobrem, na którym istnieje już bardzo zniszczony skatepark. Żagań otrzymał 100 tys. zł w ramach programu inwestycyjnego pn. „Lubuska Baza Sportowa” na jego budowę. Planowany wkład własny początkowo miał wynosić 268,5 tys. złotych. Pumptrack nie powstał, a wkład własny wzrósł do 500 tys. zł.

Tor rowerowy i rolkarski w Żaganiu

Zgodnie z projektem powstać ma tor rowerowy o nawierzchni asfaltowej i długości 110 metrów typu „pumptrack”. Drugim elementem projektu jest budowa toru rolkarskiego - zamkniętej pętli o długości 73,50 m, szerokości pasa jezdnego od 2,50 m o nawierzchni asfaltowej, służącego do jazdy na rolkach oraz wrotkach.

Bardzo kosztowny tor dla młodzieży

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Żagań w czwartek 7 lipca 2022 okazało się, że na dwa lub trzy poprzednie przetargi w trybie zaprojektuj i wybuduj, nie zgłosił się żaden wykonawca. Miasto opłaciło więc projekt, który kosztował 61,5 tys. zł i na kolejny przetarg, w trybie wybuduj, zgłosił się jeden wykonawca, który zaproponował kwotę ponad 700 tys. zł.

Małgorzata Sadowska z UM przekonywała, że miasto może stracić 100 tys. zł dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, jeśli zostanie rozpisany kolejny przetarg i rozpoczną się ponownie długie procedury. To oznacza, że miasto musi dopłacić do pumptracka ponad 420 tys. zł, co z pieniędzmi za projekt daje już prawie 500 tys. zł.