Czy ul. Niepodległości w Szprotawie zyska asfalt? Na razie nie wiadomo. Ale remont nawierzchni będzie!

Czy na Niepodległości w Szprotawie będzie ciszej?

Mieszkańców Szprotawy najbardziej interesuje informacja, czy na ulicy z krzywej kostki brukowej zostanie położony asfalt, dzięki czemu będzie ciszej, a ogromny ruch kołowy nie będzie tak bardzo dawał się we znaki. - Na razie nie mogę odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ to zależy od zgody konserwatora zabytków - wyjaśnia burmistrz Mirosław Gąsik. - Są argumenty za i przeciw. To z pewnością zostanie rozważone.