Czy ZUS wróci do Żagania? Burmistrz zabiega, zakład się zastanawia...

Misja Żagania dla całego powiatu

Podczas ostatniej sesji - 30 listopada 2022 burmistrz Andrzej Katarzyciec poinformował radnych i mieszkańców Żagania, że zabiega o otwarcie w Żaganiu biura lub punktu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i w tej sprawie był osobiście u dyrektora w Zielonej Górze. Zaznaczył przy tym, iż zdaje sobie sprawę, że w tej chwili rozliczenia z ZUS-em i wiele innych spraw załatwia się przez internet, ale prosi o to wiele osób, szczególnie z gmin ościennych, np. z Niegosławic, których mieszkańcy mają problem z dostaniem się do Żar, czy Zielonej Góry. Został poproszony o prowadzenie rozmów z ZUS-em, na co zgadza się nawet powiat. Siedziba terenowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych miałby się mieścić przy ul. Warszawskiej po warzywniaku, a miasto miałoby go wyremontować.

Działałby podobnie jak punkt informacyjny PGNiG, który działa raz w tygodniu, we wtorki w godz. 10.00-14.00 w pomieszczeniach poczekalni autobusowej w galerii A 1 przy ul. Żaganny, dzierżawionych przez miasto.