Dar Szprotawy dla Ukrainy! Pod Lwów pojechał wóz strażacki! Szykuje się konwój do ostrzeliwanego Humania!

W sobotę 5 marca 2022 na Ukrainę wyruszył konwój z lubuskimi darami. Wśród nich był wóz strażacki przekazany przez OSP w Lesznie Górnym. Wraz z konwojem na granicę pojechał Mirosław Gąsik, burmistrz Szprotawy. Burmistrz za kilka dni stanie na czele kolejnego konwoju, tym razem do ostrzeliwanego przez Rosjan Humania! - Proszę o modlitwę za szczęśliwy powrót - apeluje M. Gąsik!

Burmistrz dołączył do lubuskiego konwoju, który wraz z konwojem z Niemiec wiózł środki opatrunkowe, leki, środki medyczne, kamizelki kuloodporne oraz sprzęt ratowniczy. Ze Szprotawy dar szczególny - wóz strażacki. Druhowie w 48 godzin naprawili w swoim starze wszystko, co wymagało naprawy między innymi: uszczelnili zbiornik i zamontowali go w aucie, naprawili zamki w drzwiach, elektrykę, oświetlenie i wyeksploatowane części.

Tak było na granicy

- Kobiety, dzieci, starsi ludzie nieprzerwanym strumieniem uciekają przez granicę do nas, do Polski - opisuje swoje przeżycia burmistrz Mirosław Gąsik. - Płacz wystraszonych dzieci, rozpacz kobiet, przerażenie starców. Na przejściu granicznym w Madyce na pianinie gra jakiś człowiek, obok rozpalone koksowniki, strasznie dokuczliwy mróz, zrozpaczone rodziny z kartkami w ręku usiłujące znaleźć i odebrać swoich bliskich. To wszystko przypomina sceny z Titanica. Straszna tragedia wprost nie do opisania i uwierzenia. To wszystko dzieje się naprawdę, na naszych oczach, to nie film!

OSP Leszno Górne wyszykowało wóz strażacki!

- Pomysł przekazania wozu wyszedł od burmistrza - zaznacza Piotr Wasilewski z OSP Leszno Górne. - Po pracy strażacy zaczęli jego ekspresowy remont. Mamy jeszcze drugi wóz, marki Iveco, a star czekał na naprawę. To była naprawdę szybka akcja.

Samochód strażacki do granicy dotarł na lawecie, ale na miejsce dojechał już na własnych kołach. - Myślimy też o szkleniach dla ukraińskich strażaków, może online - dodaje Piotr Wasilewski.

Obecnie strażacy szykują dary do kolejnego konwoju, do zaprzyjaźnionego Humania.

O darze z Polski napisał ukraiński, lwowski portal