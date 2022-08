Do Szprotawy wchodzi szpital św. Łukasza z Bolesławca. Będą nowe poradnie specjalistyczne!

Zapewnienie opieki zdrowotnej mieszkańcom Szprotawy ma obejmować m.in.:

poradnię onkologiczną,

laryngologiczną,

urologiczną, okulistyczna,

chirurgiczna,

kardiologiczną,

neurologiczną

profilaktykę raka piersi,

jelita grubego,

płuc.

Do tego dochodzą diagnostyka obrazowa RTG, mammografia i tomografia komputerowa.

Według zamierzeń takie formy opieki mają być świadczone na terenie gminy, w przeznaczonych do remontu obiektach przy ul. Henrykowskiej. Oznacza to, że do wielu specjalistów nie trzeba już będzie udawać się do odległych miejscowości, na co skarżą się pacjenci.

- Nawiązanie współpracy z dobrze ocenianym szpitalem św. Łukasza w Bolesławcu to część większego zamierzenia, mającego na celu zdrowie mieszkańców gminy, w ramach którego powstają także ścieżki rowerowe i szlaki turystyczne oraz nowe obiekty sportowe i rekreacyjne, jak choćby: pumptrack, skatepark, boisko, tężnia. Pętla Wiewióra, Wyspa Skarbów czy Program "Rower dla Pierwszaka" - wylicza burmistrz Mirosław Gąsik.