Do Żagania przybył tato Franka, chorego na SMA. Żołnierz prosił kolegów o pomoc dla synka!

Franek, synek pana Macieja ma 21 miesięcy. Urodził się jako zdrowy i silny chłopiec. Ciąża przebiegała książkowo, poród bez problemów. Noworodek został wypisany do domu w bardzo dobrej kondycji. Przez pół roku świetnie się rozwijał. - Nawet szybciej, niż jego rówieśnicy! - tłumaczą rodzice. - Byliśmy dumni i szczęśliwi. Dziś na wspomnienie tamtych chwil do oczu napływają łzy… Były tak niedawno, a wydają się innym światem…

Pierwszy atak nastąpił po sześciu miesiącach. Lekarz rodzinny wysłał go do neurologa, który stwierdził padaczkę, która miała przejść. Przepisał dużo leków. Potem się okazało, że za dużo… Dziecko po nich leżało otumanione, bez kontaktu. A napady wciąż się pojawiały. Dopiero badania genetyczne, po wielu miesiącach ujawniły, że oprócz padaczki Franek cierpi na SMA. Właściwa diagnoza została postawiona zbyt późno, co przekreśliło szanse maluszka na refundowaną terapię genową (na bezpłatne leczenie mogą liczyć w Polsce tylko dzieci poniżej szóstego miesiąca życia).