Dom przy ul. Wolności w Szprotawie. Czy łatwo się z niego wyrwać?

W Szprotawie przy Wolności, jak w żagańskich Matysiakach

Trzy osoby na 13 metrach

Przy Wolności jest trochę lepiej

Sprawą pani Bogumiły i budynku przy Wolności zajmuje się Jerzy Chmara ze spółki Chrobry. - Stan nieruchomości zmienił się na lepsze - tłumaczy. - Wcześniej była toaleta na podwórzu, zbita z płyt OSB. Był też jedyny kran na zewnątrz. Mimo iż mieszkają tam osoby, które często mają problemy z płaceniem czynszu, to postanowiliśmy poprawić warunki, chociażby w minimalnym zakresie.

Po naszej interwencji J. Chmara wraz z innymi urzędnikami udał się do budynku, do mieszkania pani Bogumiły. Stwierdza, że to, co tam zastał, bardzo go zbulwersowało. `- Została tam ścignięta, w takie warunki, osoba niepełnosprawna - denerwuje się. - Nie wiedzieliśmy o tym! I co teraz? Będzie żądała większego mieszkania na parterze? Co mam wobec tego powiedzieć 72 rodzinom z terenu gminy Szprotawa, czekającym na mieszkania, których nie ma?