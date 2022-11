Duży pożar pod Żaganiem. W miejscowości Borowe palił się budynek gospodarczy, na miejsce wezwano osiem zastępów strażakó

Do zdarzenia doszło w niedzielę 20 listopada. O godz. 19.00 strażacy zostali wezwani na teren jednej z posesji z miejscowości Borowe - to właśnie tam doszło do pożaru budynku gospodarczego, w którym znajdowało się drewno i maszyny stolarskie.

Z ogniem walczyli strażacy z Żagania i okolicznych jednostek OSP

Po godz. 19.00 pożar był już mocno rozwinięty, a jak podkreśla rzecznik prasowy PSP w Żaganiu mł. bryg. mgr inż. Paweł Grzymała, budynek znajdował się zaledwie 10 metrów od zabudowań mieszkalnych, co potęgowało zagrożenie dla życia i mienia.

- Na szczęście nikomu nic się nie stało - mówi.

Na miejscu pracowali strażacy z JRG Żagań (cztery zastępy) i okolicznych jednostek OSP (Iłowa, Konin Żagański, Borowe, Gozdnica). Ich działania na miejscu trwały ponad cztery godziny - w tym czasie ugasili rozwinięty pożar oraz m.in. dokonali koniecznych prac rozbiórkowych na dachu, a z budynku usunęli spalone elementy.