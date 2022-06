Dworzec PKP w Żaganiu jest piękny, ale od jego zaplecza wciąż straszą ruiny! Tak wygląda dawna siedziba Straży Ochrony Kolei i inne obiekty!

Dworzec PKP w Żaganiu jest jednym z najpiękniejszych w Polsce. Nie bez przyczyny pretendował do tytułu Dworca Roku i znalazł się w gronie nominowanych obiektów. Kompleksowy remont kosztował 17 mln zł i efekt jest imponujący.

W odnowionym obiekcie nową siedzibę znalazła m.in. straż miejska, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i inne instytucje. Do budynku przy ul. Kolejowej 88 przeprowadziła się Straż Ochrony Kolei.

Niestety, stare pomieszczenia stoją od kilku lat puste i niszczeją. Może wejść do nich każdy i to widać. Zobaczcie zdjęcia w galerii.