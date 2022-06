Działkowcy ze Szprotawy w okolicznych parkach. Takie zdjęcia zrobili w parku Mużakowskim, Brodach i w Lausitz

Podziwialiśmy piękny park rozciągający się po obu stronach Nysy Łużyckiej - opisują swoją podróż. - Założycielem parku o powierzchni 500 hektarów był książę Herman von Puckler-Muskau, który podróżując po Europie, był tak zafascynowany parkami Anglii, że postanowił założyć własny park nad Nysą Łużycką, obsadzony roślinnością miejscową, co podkreśla walory sielskości krajobrazu. Ozdobą Parku Mużakowskiego jest piękny zamek w Bad Muskau, który zwiedziliśmy. Przerwę zrobiliśmy w Brodach, na obiedzie u hrabiego Henryka Brühla. Potem ruszyliśmy do Rosengarten w Lausitz.

Zobaczcie, co widzieli działkowcy podczas swojej wycieczki.