Dzielnicowi z Żagania i powiatu żagańskiego! Sprawdźcie, za jaki rewir odpowiadają i jak się z nimi skontaktować [ZDJĘCIA] Małgorzata Trzcionkowska

Znacie swoich dzielnicowych? Wiecie, do kogo dzwonić, gdy coś Was niepokoi? Przygotowaliśmy dla Was informator. W galerii znajdziecie zdjęcia dzielnicowych z Żagania i powiatu żagańskiego z dokładnym opisem i kontaktem do nich. Warto zapoznać się z tymi danymi! Sprawdź dzielnicowych w podpisach pod zdjęciami w galerii. Przesuwaj fotki strzałkami.