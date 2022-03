F-16 nad Żaganiem! 78. rocznica Wielkiej Ucieczki z apelem pamięci, terenowym rajdem i crossem na Stalagu. To wielkie święto!

Rajd Wielkiej Ucieczki

25, 26 i 27 marca 2022 w Żaganiu odbędzie się Rajd Wielkiej Ucieczki. Tym razem w innej formule. To już nie jest impreza harcerska, a skierowana szeroko do młodzieży i dorosłych. Będą gry i zadania terenowe, związane z wydarzeniami, które rozegrały się w nocy z 24 na 25 marca 1944 roku w Stalagu Luft III w Sagan. Rozpoczęcie rajdu odbędzie się w piątek 25 marca 2022 o godz. 18.00 na Stalagu.

Cross Żagański na Stalagu

Trasy Crossu na Stalagu

Taka była historia! Obozowe miasto w lesie

Wyobrażenie o obozowym życiu można zyskać podczas spaceru po lesie, w miejscach upamiętniających baraki, basen, czy szpital. Marek Łazarz, dyrektor Muzeum Obozów Jenieckich opowiada, że przebywało tam ok. 10 tys. ludzi różnych narodowości. Wielu z nich pracowało i organizowało różne zajęcia dla swoich kolegów. Działał między innymi teatr, a nawet obozowy uniwersytet. Materiały przysyłano jeńcom z Oksfordu. Jeden z Polaków go ukończył, a po wojnie uniwersytet potwierdził jego uprawnienia. Przez wiele lat był bardzo cenionym w kraju anglistą. Przez Żagań w czasie wojny przeszło też kilka uznanych gwiazd filmowych.

Naprawdę wielka ucieczka

Dramat po wyjściu z tunelu

Gdy pierwszy jeniec wydostał się na powierzchnię, okazało się, że podkop jest zbyt krótki i wychodzi kilka metrów przed ścianą lasu. Jednak 80 uciekinierów podjęło ryzyko. Rozbili się na mniejsze grupy. Cześć udała się na dworzec kolejowy i chciała dotrzeć do Wrocławia. Część udawała robotników przymusowych. Niemcy szybko się zorientowali, że doszło do ucieczki. 77 lotników zostało wkrótce złapanych. Skutecznie uciec udało się jedynie dwóm Norwegom: Perowi Bergslandwi i Jensowi Mullerowi, którzy dotarli do Szczecina, a potem na skandynawskim statku do Szwecji. Holender Bram van der Stock dotarł przez Wrocław do Alkmaar w Holandii. Trzej lotnicy po ucieczce nadal brali udział w wojnie.