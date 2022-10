Firma z Żagania wybuduje ścieżkę rowerową ze Szprotawy do Siecieborzyc!

Ścieżka w Szprotawie z miejscami obsługi

Ścieżka rowerowa będzie miała 15,67 km długości. Na jej trasie będą miejsca obsługi rowerzystów i dworzec rowerowy. Będzie kosztowała ponad 8,5 mln zł. Dofinansowanie z RPO to ponad 6,8 mln zł. Program nazywa się: "Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie województwa lubuskiego w Gminie Szprotawa - Velo Sprotavia".

Tandem z Żagania

Wykonawcą ścieżki rowerowej będzie firma Tandem z Żagania. - To przedsięwzięcie "zaprojektuj i wybuduj" - uściśla Henryk Jung z zarządu Tandemu, który wraz z Piotrem Ciechanowiczem podpisał umowę z burmistrzem Mirosławem Gąsikiem. - Jeśli chodzi o fizyczne prace w terenie, to one rozpoczną się w drugim kwartale 2023 roku.