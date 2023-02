Imprezy na walentynkowy weekend w Żaganiu i okolicach! Co się będzie działo 10-12.02.2023?

Piątek 10 lutego 2023 w Żaganiu

W piątek o 18.00 w Sali Kurlandzkiej ŻPK stand up Patryka Gosińskiego. Patryk, czyli gapa, hipochondryk i grubas w jednym. Zwycięzca konkursu na II Gali Stand-upu w Mrągowie 2021. Mogliście go zobaczyć jako support trasy Please Stand-up, na antenie Comedy Central lub w Burger Kingu. Wstęp wolny za okazaniem wejściówki - ilość miejsc ograniczona. Wiek: +15. Wejściówki do odbioru w pałacu - pok. 168, ul. Szprotawska 4.

W piątek 10 lutego 2023 roku w 83. rocznicę zsyłki Polaków na Sybir zostanie odprawiona msza św. o godz. 9.30 w kaplicy św. Anny kościoła Wniebowzięcia NMP przy pl. Klasztornym. Po mszy św. o godz. 10.30 na cmentarzu komunalnym przy Krzyżu Sybiraków zostaną złożone wiązanki kwiatów.

W piątek Muzyczny Klub Elektrownia przy ul. Konopnickiej w Żaganiu zaprasza o godz. 19.00 na Winter Punk Rock Party. Wystąpi Offensywa ze Szczecina i Żółta Febra ze Złotoryi.