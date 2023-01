Imprezy na weekend w Żaganiu i okolicach! Będą świetne koncerty, projekcje filmowe i studniówki! 21-22.01.2023

Czwartek 19 stycznia 2023 w Żaganiu

Żagański Pałac Kultury zaprasza w czwartek 19 stycznia 2023 o godz. 19.00 do Dyskusyjnego Klubu Filmowego w sali Inter, na projekcję filmu "Śubuk". To najnowsze dzieło producentów "Carte Blanche", "Ostatniej Rodziny" i nominowanego do Oscara hitu "Boże Ciało". Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia młodej matki autystycznego chłopca, której wieloletni upór i walka z biurokracją oraz ludzką bezdusznością doprowadziły do istotnych zmian w polskim systemie edukacji.

Bilety i karnety (15 zł/40 zł) dostępne w Żagańskim Pałacu Kultury (ul. Szprotawska 4, pok. 187, wtorek–piątek godz. 10.00–16.00) bądź przed seansem.