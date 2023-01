Imprezy na weekend w Żaganiu i okolicach! Wspaniały koncert, projekcje filmowe i studniówki! 13-15 stycznia 2023

Czwartek 12 stycznia 2023 w Żaganiu

Kino Inter w Żagańskim Pałacu Kultury zaprasza w czwartek 12 stycznia 2023 o godz. 19.00 do Dyskusyjnego Klubu Filmowego. Tym razem zobaczymy polską komedię obyczajową Chrzciny z 2021 r., w gwiazdorskiej obsadzie:

Katarzyna Figura, Maciej Musiałowski, Tomasz Schuchardt, Agata Bykowska, Michał Żurawski.

Grudzień, 1981 rok. Marianna, gorliwa katoliczka, postanawia wykorzystać rodzinną uroczystość – chrzciny najmłodszego wnuka, do pojednania swoich skłóconych od lat dzieci. Nieoczekiwanie przeszkodzi jej w tym generał Jaruzelski, który ogłasza tego dnia stan wojenny. Chcąc doprowadzić rodzinne pojednanie do końca, Marianna postanawia ukryć przed dziećmi prawdę o sytuacji w kraju. To małe z pozoru kłamstwo, uruchomi lawinę nieoczekiwanych zdarzeń, którą trudno będzie zatrzymać.

Bilety i karnety (15 zł/40 zł) dostępne w Żagańskim Pałacu Kultury (ul. Szprotawska 4, pok. 187, wtorek–piątek godz. 10.00–16.00) bądź przed seansem.