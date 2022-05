Jak obniżyć ratę kredytu hipotecznego? Zobacz, co radzą eksperci

Przykładowa rata kredytu na 300 tys. zł zaciągniętego na 20 lat wzrosła aż o 800 zł w porównaniu do października 2021 r. W połączeniu z największą od ponad dwóch dekad inflacją, która w kwietniu wyniosła aż 12,4 proc., wysokie stopy procentowe mogą dla wielu Polaków stanowić poważny problem w terminowym spłacaniu zaciągniętego zobowiązania.

Połowa pensji na spłatę kredytu?

Jak podaje Związek Banków Polskich, Polacy są winni bankom ponad 500 mld zł z tytułu kredytów hipotecznych. Na skutek rosnącej inflacji i kolejnych podwyżek stóp procentowych, kredytobiorcy coraz większy procent swojego wynagrodzenia przeznaczają każdego miesiąca na ratę kredytu. W 2020 r. przeciętny kredytobiorca wydawał na ratę 29 proc. swojej pensji. Dziś jest to zdecydowanie więcej. Szacunki HRE Investments mówią nawet o wydatkach rzędu 40 czy 45 proc. całego wynagrodzenia, a to oznacza, że kredyt jest nieosiągalny dla coraz to większej liczby osób.