Janek i Marusia w Klubie Wojskowym Czarnej Dywzji! O historii tego miejsca bardzo ciekawie opowiadają regionaliści

Klub był domem dla mieszkańców Żagania

W pierwszym spotkaniu wziął udział Zdzisław Jaskóła , który w klubie pracował przez ponad 40 lat, od lat 60-tych ubiegłego wieku, był m.in. kinooperatorem. O historii budynku i ludzi w nim pracujących opowiadał z wielką swadą podpułkownik w stanie spoczynku Bogdan Sztuba , który był kierownikiem od 1981 do 1995 roku. powiedział m.in. o pierwszej ofierze stanu wojennego (13 grudnia 1981) w Żaganiu. Był nim starszy szeregowy Andrzej Kubis , który zginął w wypadku czołgu na mostku na Czernej. - Zabiegam o upamiętnienie jego nazwiska w Żaganiu - podkreślił Bogdan Sztuba.

Klub Wojskowy w żagańskim Nadleśnictwie

Prowadzący spotkanie major w stanie spoczynku Wiesław Chłopek skrupulatnie sprawdził najstarsze dokumenty dotyczące Klubu, chociaż niestety, jest ich niewiele. - Koszary "Las" Armia Czerwona zostały przekazane Polakom dopiero w 1948 roku - opowiadał. - W tym czasie dzisiejszy budynek klubu przy ul. Żarskiej był poważnie uszkodzony w czasie działań wojennych.

Okazało się, przed II wojną światową był on również związany z koszarami i pełnił prawdopodobnie podobną funkcję dla oficerów i sztabu. Powstał w 1938 roku.

Po przejęciu koszar przez Polaków było potrzebne miejsce na klub, Umieszczono go w dzisiejszym budynku Nadleśnictwa Żagań, w którym było centrala nasienna, ale faktycznie do życia klub został powołany rozkazem ze stycznia 1951 roku. Wówczas już miał siedzibę w dzisiejszym budynku, przy ul. Żarskiej 50 w Żaganiu.