Jarmark bożonarodzeniowy 2022 w Iłowej na placu Wolności! Było mroźno, ale bardzo serdecznie! Byliście? Jesteście na zdjęciach?

Iłowa przy tradycyjnym barszczyku

Do wspólnego świętowania zaprosił burmistrz Paweł Lichtański. Mieszkańcy wsi należących do gminy Iłowa mogli dotrzeć do miasta darmowymi autobusami. Koło Gospodyń Wiejskich Iskierki przygotowało mnóstwo pyszności na miejską wigilię. Był tradycyjny barszczyk oraz pierogi i krokiety.

