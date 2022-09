Jarmark Michała 2022 w Żaganiu. Impreza w parku pałacowym, wesołe miasteczko w obiektywie Jana Mazura Aleksandra Łuczyńska

Dobiega końca Jarmark Michała 2022 w Żaganiu. Niedziela to ostatni dzień imprezy, barwny korowód, piknik Czarnej Dywizji, Wesołę Miasteczko, występy gwiazd i wiele atrakcji. Zerknijcie na piękne zdjęcia autorstwa Jana Mazura, który od lat fotografuje codzienność i niecodzienność mieszkańców Żagania. Oczywiście nie mogło go zabraknąć na Jarmarku Michała. Zajrzyjcie do galerii.