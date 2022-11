Joanna Habich ze Szprotawy stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego!

Joanna Habich jest uczennicą Szkoły Podstawowej nr 1 w Szprotawie i Państwowej szkoły Muzycznej I i II st. w Żaganiu. Na swoim koncie ma bardzo dużo sukcesów w dziedzinie gry na skrzypcach, co przełożyło się na stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które odebrała 26 października 2022 na Zamku Królewskim w Warszawie.

Stypendia Joanny Habich ze Szprotawy

Asia oprócz muzyki kocha podróże

- Jesteśmy bardzo dumni z córki - mówi Jacek Habich, tata młodej skrzypaczki. Asia uwielbia książki, podróże, narty. Jesteśmy z niej bardzo dumni, ale najważniejsze, że robi to co lubi, daje jej to satysfakcję i radość. Ma też spore grono przyjaciół i znajomych grających na różnych instrumentach. Stypendium pomoże jej spotykać się z nimi podczas kursów.