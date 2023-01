Kaktusiarnia w Żaganiu jest znana w całej Polsce. Do jej właściciela Zdzisława Kondratowicza przyjeżdżają wycieczki! Małgorzata Trzcionkowska

W szklarni Zdzisława Kondratowicza z Żagania jest kilkaset tysięcy kaktusów. To praca i hobby, które przyciąga co roku wycieczki do z całej Polski do domu pana Zdzisława. Zobacz, jak piękne i ciekawe są kolczaste kaktusy.