Konwój humanitarny ze Szprotawy wyruszył do Umania w Ukrainie! Wiezie leki, agregat i inne rzeczy potrzebne ludziom w ostrzeliwanym mieście

Konwój wyruszył w nocy z piątku na sobotę (18-19 marca 2022). Podróż poprzedziły przygotowania w magazynie humanitarnym na terenie szprotawskich Wiechlic. Tam przed sformowaniem konwoju przyjechał wraz ze strażakami z Gniezna Marek Lisiecki, reprezentujący prezydenta Gniezna. - Chcieliśmy się przyłączyć do zbierania darów dla naszego miasta partnerskiego Umania (Humania) - zaznaczył.

Uchodźczynie z Żytomierza przyszły z pomocą

Oksana i Kataryna przyjechały wraz z dziećmi do Szprotawy zaledwie kilka dni temu. Obie kobiety pochodzą z okolic Żytomierza. Z granicy w Dorohusku odebrał je Paweł Ostaszewski ze Szprotawy, który zapewnił im również mieszkanie. Są mu dozgonnie wdzięczne. Dzisiaj (w piątek 18 marca 2022) otrzymały polski PESEL. - Teraz mamy nadzieję, że szybko uda się znaleźć pracę - powiedziała na pani Oksana, która u siebie jest doskonałą, profesjonalną kucharką.

Mąż pani Katarzyny pracuje w Polsce. Chciał wracać do Ukrainy, ale jest inwalidą i niewiele by pomógł. Za to w ogarniętym wojną kraju pozostał ich 17-letni syn. Postanowił, że będzie walczył, mimo iż jest niepełnoletni. Rodzice drżą o jego życie i zdrowie.

Kobiety przyszły do magazynu w Wiechlicach, żeby pomóc w pakowaniu konwoju humanitarnego. - Bardzo jesteśmy wdzięczne Polakom za to, jak nas przyjęli i jakim wsparciem otoczyli - mówią.