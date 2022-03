Konwój ze Szprotawy dotarl do Lwowa i Humania w Ukrainie! Zawiózl pomoc humanitarną z zaprzyjaźnionych miast

Konwój z pomocą humanitarną ze Szprotawy, niemieckiego Gevelsbergu i Gniezna bezpiecznie dotarł do ukraińskiego Humania (Umania). Na jego czele stanął Mirosław Gąsik, burmistrz Szprotawy, który na gorąco złożył relację ze swojej misji, w której wzięli udział szprotawscy przedsiębiorcy, strażacy, zaś jako tłumacz Cecylia Brodzińska, dyrektorka Szkoły Podstawowej w Wiechlicach.

Konwój złożony z czerech, wypakowanych pod sufit busów i przyczepki wyruszył ze Szprotawy do zaprzyjaźnionego miasta Humań w środkowej Ukrainie w nocy z piątku na sobotę (18-19 marca 2022). Na jego pokładzie znalazły się lekarstwa, środki opatrunkowe, odzież, agregat i inne rzeczy, potrzebne cywilom w ostrzeliwanym mieście. Na czele konwoju stanął burmistrz Mirosław Gąsik.

Ukraina przywitała nas niekończącym się strumieniem uciekających kobiet i dzieci

W niedzielę wieczorem (20 marca 2022) burmistrz spisał na gorąco swoje pierwsze wrażenia z zakończonej szczęśliwie podróży do Lwowa i Humania (Umania).

- W każdej wiosce, na każdym skrzyżowaniu za pomocą worków z piaskiem oraz bloków betonowych zbudowano improwizowane umocnione punkty oporu i kontroli - opowiada. - Unoszące się na horyzoncie dymy to pamiątka po wczorajszym bombardowaniu okolic Lwowa.

Lwów stara się żyć normalnie

- We Lwowie są otwarte sklepy, restauracje, centra handlowe, jeżdżące tramwaje i trolejbusy, zapalone latarnie - relacjonuje M. Gąsik. - To pozornie pozornie przeczy toczącej się wojnie.

Na każdym kroku widać patriotyczne banery z hasłami zagrzewającymi do walki, niektóre niezbyt cenzuralne. Można je zobaczyć na zdjęciach. Cały naród jest bardzo zmilitaryzowany, wszędzie pełno żołnierzy z bronią, dobrze wyposażenyh i porządnie umundurowanych. Podobne wrażenie robi obywatelska.

Ślady wspólnej historii

W centrum Lwowa w oczy rzuca się pomnik Bandery, to bardzo kontrowersyjne ślady naszej wielowiekowej wspólnej historii, momentami bardzo trudnej i tragicznej. Stare miasto we Lwowie jest piękne, ale bardzo zaniedbane, wszędzie dużo śladów polskości. Wyjazd nie jest łatwy, bo drogi są słabe, liczne dziury i koleiny nie pozwalają na szybką jazdę,

W rozmowach z Ukraińcami wyczuwa się wielką wdzięczność, ale także strach o przyszłość. W oczy rzuca się wysokie, morale mundurowych i ludności cywilnej.

Trudna podróż do Humania

Konwój mijał wielkie, ciągnące się przez wiele kilometrów kolejki na granicy, ludzi uciekających do Polski. - My korzystamy z szybkich zielnych korytarzy dla niosących pomoc - opowiada burmistrz. - Nasze odwiedziny z darami medycznymi i rozmowa z lekarzami we lwowskim szpitalu ujawniają wielkie potrzeby. Brak krwi, osocza oraz leków krwiopochodnych. Czyżby to był pomysł na następną wyprawę? Czas pokaże.

Wszyscy uczestnicy konwoju na wysokich obrotach, na wysokim poziomie adrenaliny, wszyscy świadomi zagrożeń, ale też i misji, cała wyprawa zajęła trzydzieści parę godzin, zmęczenie ogromne, ale uśmiechy na twarzach i poczucie dobrze spełnionego zadania.

Podziękowania dla zaangażowanych w misję