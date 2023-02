Księżna Dorota Żagańska obchodziła imieniny w pałacu! Wraz z 40 Dorotami!

W niedzielę 5 lutego 2023 obchodziliśmy imieniny władczyni Żagania, księżnej Doroty Talleyrand-Perigord. Wraz z nią imieniny obchodziły Doroty z Żagania. Z tej okazji można było obejrzeć monodram "Ja księżna", autorstwa Pawła Walczaka, wykładowcy z Uniwersytetu Zielonogórskiego, w reżyserii Wojciecha Siemiona. W rolę księżnej wcieliła się Aleksandra Groszek, na fortepianie towarzyszył jej Wojciech Zawiślak. W holu przy sali Kryształowej pałacu można było obejrzeć wystawę 16 panoramicznych prac autorstwa Roberta Jurgi.

- Suknię księżnej przymierzyłam dzień przed premierą - opowiedziała nam Aleksandra Groszek, aktorka Teatru księżnej Doroty Talleyrand-Perigord w Żaganiu. - To było prawdziwe przeżycie, bo szata jest naprawdę ciężka. Może ważyć ze 20-30 kg.

Imieniny księżnej Doroty w sali Kryształowej Żagańskiego Pałacu Kultury

Imieniny władczyni księstwa żagańskiego jak co roku zorganizowało Towarzystwo Przyjaciół Żagania we współpracy z Żagańskim Pałacem Kultury i Teatrem księżnej Doroty. Gościem specjalnym był Jarosław Skorulski z Fundacji Ogrody Kultury z Zatonia, który sprowadził do Żagania wystawę panoramicznych prac Roberta Jurgi, który jest nazywany artystą-rekonstruktorem. W holu przy sali Kryształowej można było zobaczyć 16 prac, pokazujących m.in., jak wyglądała posiadłość księżnej w Zatoniu.

Listy księżnej żagańskiej

Na scenie zobaczyliśmy monodram "Ja księżna", stworzony 25 lat temu przez Pawła Walczaka, wykładowcę z UZ, na 210 rocznicę urodzin władczyni, w Zielonej Górze. Sztuka powstała na podstawie listów księżnej Doroty i jej rozmowy ze Scypionem Pattoli, jej nauczycielem i jednym z największych umysłów epoki. J. Skorulski zaznaczył, że jest to pewne wyobrażenie, co księżna mogła myśleć na temat rodziny, religii, czy też patriotyzmu. - To czwarta adaptacja sztuki, od czasu jej powstania - tłumaczył J. Skorulski. - Ta współczesna robi duże wrażenie.

Impreza Towarzystwa Przyjaciół Żagania

Imieniny księżnej Doroty to jedna z najważniejszych imprez organizowanych przez TPŻ, co podkreśliła prezes Halina Dobrakowska. - Przypadają 6 lutego - podkreśliła. - Ale dzisiaj składamy im najserdeczniejsze życzenia.

Co roku są one okazją do wspominania władczyni i jej czasów. Najważniejszymi gościniami są panie Doroty, zapraszane rokrocznie w swoje imieniny. Tym razem było ich ok. 40. Każda z pań dostała kwiaty i życzenia od burmistrza Andrzeja Katarzyńca.

Kim była księżna żagańska?