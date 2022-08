Legendy Żagania. Opowieść o diabelskim kamieniu z okolic Dzietrzychowic!

Legenda o diabelskim kamieniu

W pobliżu wsi Dzietrzychowice niedaleko drogi prowadzącej z Marysina do Starej Koperni wystaje z ziemi potężny głaz narzutowy. Nazwano go "Diabelskim Kamieniem". Mniej więcej 60 lat temu leżał prawie 100 metrów od niego podobny głaz, który nazywano "Boskim Kamieniem". Obydwa zostały przyniesione w epoce lodowcowej przez lodowiec ze Skandynawii.

Boży kamień został zniszczony

"Boży Kamień"został niestety rozsadzony i użyty do budowy drogi z Żagania do Żar. Z kamieniami tymi związana jest następująca legenda. Gdy pewnego razu Bóg Ojciec stał na Jasnym Wzgórzu (Hellberge) koło Kożuchowa, zbliżył się doń diabeł i zaproponował zakład, który udowodni, kto jest z nich silniejszy. Po wykonaniu rzutów potężnymi głazami okazało się, że kamień rzucony przez diabła spadł znacznie bliżej niż kamień rzucony przez Pana Boga.

Diabeł przegrał zawody

Diabeł zawody przegrał i był z tego powodu tak wściekły, że swoim końskim kopytem mocno kopnął kamień, przez co potoczył go nieco dalej. Duży ślad końskiego kopyta można jeszcze dziś rozpoznać. Z przedstawioną legendą związany jest także wygląd wieży kościelnej w Jeleninie, która zwieńczona była spiczastym dachem. Przelatujący głaz rzucony przez diabła, zahaczył o wieżę, która od tej pory posiada ścięty dach.

Jak dotrzeć do diabelskiego kamienia - pomnika przyrody

Głaz leży kilka kilometrów od Żagania, w lesie pomiędzy Starą Kopernią, Dzietrzychowicami i Marysinem .

Aby do niego trafić, należy jechać drogą nr 296 z Żagania do Kożuchowa i odnaleźć skrzyżowanie z lokalną drogą do Bożnowa, Tomaszowa. Po przeciwnej (lewej ) stronie od zjazdu, ma początek leśna droga Czereśniowa, czołgowa.