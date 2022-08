Lekarze z Nowego Szpitala w Szprotawie ostrzegają: infekcje u dzieci nie mają wakacji!

Latem groźne odwodnienie!

Specjaliści ze szprotawskiej pediatrii szczególnie przestrzegają przed odwodnieniem, które może być następstwem gorączki, biegunki czy przegrzania. - W czasie upału, utrzymującej się gorączki czy biegunki rodzicie powinni zwracać szczególną uwagę na odpowiednie nawodnienie - mówi lek. Marta Szaniawska-Szymczyk z oddziału dziecięcego szpitala w Szprotawie. Odwodnienie to stan utraty wody i elektrolitów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Do odwodnienia najczęściej dochodzi na skutek długo utrzymującej się gorączki, kiedy dziecko nie pije wystarczającej ilości płynów oraz w następstwie biegunki i wymiotów.

Na co rodzice powinni zwrócić uwagę?

Im młodsze dziecko, tym szybciej dochodzi do odwodnienia. Po czym można poznać, że dziecko jest odwodnione? Dziecko może być apatyczne, senne lub rozdrażnione. Inne objawy odwodnienia to sucha skóra, wzmożone pragnienie, zapadnięte ciemię u niemowląt, tzw. płacz bez łez oraz rzadkie i skąpe oddawanie moczu.

Kiedy gorączka nie spada, pomimo podawanych leków a wymioty i biegunka utrzymują się, należy zwrócić się do lekarza. Łagodne odwodnienie może być leczone w domu. W sytuacji bardziej nasilonych objawów, konieczne może być przyjęcie dziecka do szpitala, diagnostyka i zastosowanie odpowiedniego leczenia, np. nawadniania dożylnego.