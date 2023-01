Likwidacja egzaminu na prawo jazdy w Żaganiu odroczona do końca lutego

Nie można wyjeżdżać z Żagania

Okazuje się, że wpływ na decyzję WORD-u miały nie tylko względy finansowe, ale również przepisy, dotyczące egzaminów. - Chodziło o to, że plac manewrowy znajduje się w Tomaszowie koło Żagania, a po zaliczeniu tej części egzaminu zdający wyjeżdżał na drogę w terenie niezabudowanym i dalsza część egzaminu odbywała się już w mieście - tłumaczy Iwona Hryniewiecka, sekretarz powiatu. - Osoba bez prawa jazdy nie może się poruszać poza miastem. Gdyby na czas dotarcia z placu manewrowego do Żagania, za kierownicą usiadł egzaminator, to byłoby przerwanie egzaminu.