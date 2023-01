Lodowisko w Iłowej na ferie 2023! Dzieci i dorośli ślizgają się na placu Wolności! Można wypożyczyć łyżwy!

W piątek 23 grudnia 2022 na placu Wolności w Iłowej ruszyło sztuczne lodowisko z wypożyczalnią łyżew i innego sprzętu. Będzie można na nim jeździć do końca lutego. Z okazji otwarcia wstęp i wypożyczenie sprzętu były darmowe.

- Kiedyś praktycznie wszyscy potrafili jeździć na ływach - komentowali mieszkańcy Iłowej. - Były ostre zimy i dzieci chodziły na glinianki lub stawy. Dzisiaj to nie do pomyślenia.

- Dzięki lodowisku dzieciaki będą bezpieczne w czasie ferii - podkreślił burmistrz Paweł Lichtański, który jako święty Mikołaj, rozdawał zebranym cukierki czekoladowe.