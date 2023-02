Lotników Alianckich w Żaganiu idzie do remontu! Miasto dostanie dofinansowanie z rządowego programu na ok. 500 metrów drogi! Małgorzata Trzcionkowska

Lubuski Urząd Wojewódzki ogłosił listę 41 inwestycji, które otrzymały dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na 22 pozycji uplasował się żagański projekt przebudowy odcinka ulicy Lotników Alianckich w Żaganiu. Tym razem jest to 1.797.233 zł. Szacunkowa wartość przebudowy odcinka ulicy Lotników Alianckich wyniesie 2.567.477 złotych, w tym wkład własny samorządu to 770 tysięcy. - Ponieważ posiadamy dokumentację projektową bezzwłocznie przystąpimy do ogłoszenia przetargu - zaznacza burmistrz Andrzej Katarzyniec.